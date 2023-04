Ferrari, il ricorso è stato respinto dalla FIA: “Siamo molto delusi” (Di giovedì 20 aprile 2023) Non ci sarà nessun riesame e la penalità resterà, quindi, applicata alla classifica finale di Melbourne. La FIA ha ufficialmente rigettato il ricorso del Cavallino Rampante. Ma cosa era successo nel Gran Premio d’Australia? A Carlos Sainz, pilota della Ferrari, era stata inflitta una sanzione di cinque secondi per aver causato un incidente con Fernando Alonso di Aston Martin durante la ripartenza seguita alla seconda bandiera rossa causata dai detriti lasciati in pista dalla Haas di Kevin Magnussen. Successivamente, l’iberico ha tagliato il traguardo in quarta posizione ma, con l’ultimo giro completato in regime di Safety Car, il Ferrarista è sceso fino in dodicesima posizione nella classifica finale dopo i cinque secondi di penalità inflitti. Il ricorso della Ferrari su Carlos ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 aprile 2023) Non ci sarà nessun riesame e la penalità resterà, quindi, applicata alla classifica finale di Melbourne. La FIA ha ufficialmente rigettato ildel Cavallino Rampante. Ma cosa era successo nel Gran Premio d’Australia? A Carlos Sainz, pilota della, era stata inflitta una sanzione di cinque secondi per aver causato un incidente con Fernando Alonso di Aston Martin durante la ripartenza seguita alla seconda bandiera rossa causata dai detriti lasciati in pistaHaas di Kevin Magnussen. Successivamente, l’iberico ha tagliato il traguardo in quarta posizione ma, con l’ultimo giro completato in regime di Safety Car, ilsta è sceso fino in dodicesima posizione nella classifica finale dopo i cinque secondi di penalità inflitti. Ildellasu Carlos ...

