“Fedez è uno str…” | l’accusa arriva da un figlio d’arte | Ecco cosa aveva combinato

Leggi su newstv

(Di giovedì 20 aprile 2023) L’artista è stato attaccato da un notoche, su Instagram, non ha esitato a prenderlo di mira per via del suo gesto. Una nuova polemica è scoppiata per il rapper. Questa volta,è stato preso di mira sui social da parte di un noto. Dopo aver condiviso un video postato da Chiara Ferragni in cui è possibile vedere la famiglia dei Ferragnez al completo, quest’ultimo ha attaccato il rapper ricordando un episodio del passato. Vediamoè successo., il rapper attaccato da unha(Instagram@) – newstv.itIn questi ultimi mesi quello diè diventato uno dei volti più discussi del mondo dello ...