Federico Salvatore morto | funerali a Portici con Biagio Izzo | Peppe Iodice | Lino D' Angiò e Alan de Luca

(Di giovedì 20 aprile 2023) Nella piazza affollata in centinaia si assiepano tra il carro funebre e il Vesuvio riprodotto in azzurro Napoli. Nella chiesa gremita di San Ciro ala messa è finita: dopo lunghi mesi...

Una grande folla presso il Santuario di San Ciro a Portici per il funerale di. Il cantautore nato a Napoli è scomparso ieri a 63 anni, dopo avere lottato a lungo contro la malattia che lo aveva colpito e da cui non si era mai ripreso completamente. Folla al ...

Nella piazza affollata in centinaia si assiepano tra il carro funebre e il Vesuvio riprodotto in azzurro Napoli. Nella chiesa gremita di San Ciro a Portici la messa è finita: dopo lunghi ...La moglie ha scritto sui social dell’artista: «Sono stati i mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d’amore. Mesi in cui ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai ragazzi e ch ...