Federico Salvatore, lungo e forte applauso al rito funebre nella basilica di San Ciro (Di giovedì 20 aprile 2023) Un lungo e forte applauso ha salutato la bara di Federico Salvatore, cantautore e cabarettista, morto a 63 anni. In tanti, questo pomeriggio, hanno voluto partecipare al rito funebre nella basilica di San Ciro a Portici (Napoli), la città nella quale viveva con la moglie Flavia e i suoi quattro figli. Sulla bara un gagliardetto del Calcio Napoli, tra i fiori quelli di Gigi D'Alessio. "La sua è stata certamente una vita che ha inciso anche in quella di tante persone" ha detto dall'altare il sacerdote Raffaele Galdiero. "Ciascuno di voi che è qui, penso non lo sia per circostanza ma perché a modo proprio ha recepito un messaggio da quest'uomo. La sua arte, penso abbia reso più bella la vita di tutti, abbia reso bella ...

