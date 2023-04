Federico “Osho” Palmaroli: “La vignetta su Arianna Meloni? Una cattiveria fuori luogo, andava stoppata” (Di giovedì 20 aprile 2023) “Una cosa fuori luogo ed esagerata”, che è andata “oltre”. Federico “Osho” Palmaroli giudica così la vignetta di Natangelo pubblicata oggi dal Fatto Quotidiano nella quale Arianna Meloni, sorella del premier e moglie del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, è ritratta a letto con un uomo di colore. “Io ho sempre detto che esiste il diritto di satira e la satira deve essere lasciata libera di agire senza paletti, che peraltro non sono mai obiettivi, ma in questo caso si è esagerato”, ha commentato Palmaroli. Federico “Osho” Palmaroli: “Nantangelo mi piace, ma la vignetta su Arianna Meloni andava ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 aprile 2023) “Una cosaed esagerata”, che è andata “oltre”.giudica così ladi Natangelo pubblicata oggi dal Fatto Quotidiano nella quale, sorella del premier e moglie del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, è ritratta a letto con un uomo di colore. “Io ho sempre detto che esiste il diritto di satira e la satira deve essere lasciata libera di agire senza paletti, che peraltro non sono mai obiettivi, ma in questo caso si è esagerato”, ha commentato: “Nantangelo mi piace, ma lasu...

