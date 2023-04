(Di giovedì 20 aprile 2023) Enricoritiene che Lucianoed èsuadelin Champions League Enricoesprime il suo giudizio sull’uscita deldalla Champions League. L’ex dirigente sportivo, oggi opinionista, ne ha parlato nel corso di ‘Marte Sport Live’, programma in onda sulle frequenze di Radio Marte. “dalla Champions League ridimensiona, in qualche modo, la stagione del? Non parlerei di mezza delusione. I tifosi, potendo, a inizio anno avrebbero preferito lo Scudetto alla Champions League. C’è rammarico per due motivi, semmai: in primis per la Coppa Italia, mentre l’altro rammarico è legato alla presunzione vista contro il Milan”. Per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Fedele: 'Spalletti presuntuoso: è colpa sua l'eliminazione del Napoli' #CalcioNapoli #eliminazione #Fedele… - Pall_Gonfiato : #Fedele attacca #Spalletti: 'Per colpa sua il Napoli è stato eliminato dalla Champions. E' stato presuntuoso, vuol… - enbusy : Tutta Italia al netto del tifo si schierato con Spalletti per le sue dichiarazioni e la stragrande maggioranza dei… - 1926pe : RT @Spazio_Napoli: Questione tifosi, Fedele controcorrente sullo sfogo di Spalletti: lo ha detto in diretta! - infoitsport : Questione tifosi, Fedele controcorrente sullo sfogo di Spalletti: lo ha detto in diretta! -

Enricosu Napoli - Milan 'Quella di domani è una partita ostica. Perché i non esperti ...non soffre tatticamente Pioli solo che il Napoli con l'allenatore del Milan rischia sempre il ......disenza poter contare sulle prestazioni degli infortunati Ibrahimovic e Kalulu. Il tecnico ex Lazio, in vista del match d'andata dei quarti di finale, potrebbe optare per il suo4 - ......i tifosi ma probabilmente mettendo in scena soltanto una geniale pretattica ideata daper ...nulla è scontato ma il Benfica favorito sull'Inter rappresenta sicuramente la statistica più...

Fedele: 'Spalletti presuntuoso quattro volte, Napoli eliminato per colpa sua' AreaNapoli.it

Critiche per Spalletti Intanto Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’allenatore partenopeo ritenuto come colui con maggiori colpe per questa eliminazione. Ecco ...L'opinionista punta il dito contro l'allenatore: 'Vuol dire che o non capisci o non vedi. Delle volte bisogna fare di necessità virtù'.