**Fdi: Tajani, 'vignetta disgustosa, direttore doveva stracciarla'** (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - La vignetta del Fatto Quotidiano al centro delle polemiche, protagonista la sorella del premier, Arianna Meloni, "non fa ridere nessuno, il vignettista dimostra di essere un pessimo vignettista. E' sessista, volgare, colpisce una persona estranea alla politica. Io se fossi stato direttore, l'avrei stracciata e avrei detto al vignettista di essere un incapace. E' semplicemente disgustosa". Così il vicepremier e ministro per gli Affari Esteri, Antonio Tajani, ospite di 'Diritto e Rovescio' su Rete 4.

