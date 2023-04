(Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "C'è una bella differenza tra la argutae lada, ritengo che in questo caso ci troviamo di fronte alla seconda scelta. Solidarietà ad Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida". Così in una nota Walter, presidente di Fratelli d'Italia in commissione Lavoro alla Camera, commentando ladelquotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marisa56879440 : RT @margy_biglym: #opzionedonna #opzionedonnanoinonmolliamo #opzionedonnavogliamolaproroga @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @MinLavoro #Mari… - Doel1431 : RT @margy_biglym: #opzionedonna #opzionedonnanoinonmolliamo #opzionedonnavogliamolaproroga @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @MinLavoro #Mari… - LorenaB63 : RT @margy_biglym: #opzionedonna #opzionedonnanoinonmolliamo #opzionedonnavogliamolaproroga @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @MinLavoro #Mari… - BarbaraPartisa1 : RT @margy_biglym: #opzionedonna #opzionedonnanoinonmolliamo #opzionedonnavogliamolaproroga @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @MinLavoro #Mari… - AntoAntoFar : RT @margy_biglym: #opzionedonna #opzionedonnanoinonmolliamo #opzionedonnavogliamolaproroga @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @MinLavoro #Mari… -

... si dovrebbero dimettere Zilli, Zannier, Callari per la Lega; Anzil, Amirante, Scoccimarro per. ... Se Fratelli d'Italia farà la stessa scelta, e il coordinatore regionale Walternon si è ...A che punto siamo Se ne parlerà con Walter), Vittoria Baldino (M5S), Daniel Gros, direttore Insitute for European Policy Making, Fabrizio Roncone del Corriere della Sera e Francesco ...Il Presidente Fedriga ha avuto un vertice vis à vis anche con il segretario regionale diWaltere il ministro per i rapporti con il Parlamento, il friulano Luca Ciriani. C'è stata solo ...

Fdi: Rizzetto, 'vignetta Fatto non è satira ma carta da gettare' Il Dubbio

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “C’è una bella differenza tra la arguta satira e la carta da gettare, ritengo che in questo caso ci troviamo di fronte alla seconda scelta. Solidarietà ad Arianna Meloni e ...FVG - Ci sarà anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani (FdI), insieme al deputato e coordinatore di FdI in Fvg Walter Rizzetto, martedì al tavolo delle trattative con il preside ...