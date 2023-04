Fdi: Richetti, 'vignetta Fatto livello bassissimo, satira pretesto per offese' (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Solidarietà alla presidente Meloni e alla sorella Arianna, bersagli della vignetta del Fatto Quotidiano: nessuna critica può scadere nell'offesa personale e nel dileggio. È imbarazzante notare come, col paravento della satira, alcuni organi di informazione riescano a raggiungere livelli così bassi senza alcun rispetto per la dignità delle persone”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Solidarietà alla presidente Meloni e alla sorella Arianna, bersagli delladelQuotidiano: nessuna critica può scadere nell'offesa personale e nel dileggio. È imbarazzante notare come, col paravento della, alcuni organi di informazione riescano a raggiungere livelli così bassi senza alcun rispetto per la dignità delle persone”. Così Matteo, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WowNotizie : RT @you_trend: #Patuanelli è il quinto capogruppo a subentrare nell'ultimo mese. Ricapitoliamo la situazione: FdI C: Foti S: Malan Lega C… - AlbertoGemmato1 : RT @you_trend: #Patuanelli è il quinto capogruppo a subentrare nell'ultimo mese. Ricapitoliamo la situazione: FdI C: Foti S: Malan Lega C… - lorepregliasco : RT @you_trend: #Patuanelli è il quinto capogruppo a subentrare nell'ultimo mese. Ricapitoliamo la situazione: FdI C: Foti S: Malan Lega C… - FCianfanelli : RT @you_trend: #Patuanelli è il quinto capogruppo a subentrare nell'ultimo mese. Ricapitoliamo la situazione: FdI C: Foti S: Malan Lega C… - nic_frigo : RT @you_trend: #Patuanelli è il quinto capogruppo a subentrare nell'ultimo mese. Ricapitoliamo la situazione: FdI C: Foti S: Malan Lega C… -

Barbara Floridia eletta presidente della vigilanza Rai Le deputate Maria Elena Boschi (Azione - Iv) e Augusta Montaruli (FdI) sono state elette ... E di Matteo Richetti, capogruppo di Azione - Italia Viva alla Camera dei Deputati: 'Buon lavoro e ... Barbara Floridia eletta presidente della commissione Vigilanza Rai Le deputate Maria Elena Boschi (Azione - Iv) e Augusta Montaruli (FdI) sono state elette ... Questo invece il commento di Matteo Richetti, capogruppo alla Camera di Azione - Italia Viva. Ddl madri detenute: il Pd ha ritirato le sue firme, polemica con la Lega "Sulla proposta di legge per la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori Fdi, partito ... Lo ha dichiarato il Capogruppo di Azione - Italia Viva alla Camera, Matteo Richetti. "I bambini ... Le deputate Maria Elena Boschi (Azione - Iv) e Augusta Montaruli () sono state elette ... E di Matteo, capogruppo di Azione - Italia Viva alla Camera dei Deputati: 'Buon lavoro e ...Le deputate Maria Elena Boschi (Azione - Iv) e Augusta Montaruli () sono state elette ... Questo invece il commento di Matteo, capogruppo alla Camera di Azione - Italia Viva."Sulla proposta di legge per la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, partito ... Lo ha dichiarato il Capogruppo di Azione - Italia Viva alla Camera, Matteo. "I bambini ... Fdi: Richetti, 'vignetta Fatto livello bassissimo, satira pretesto per ... Gazzetta di Reggio Fdi: Richetti, ‘vignetta Fatto livello bassissimo, satira pretesto per offese’ Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Solidarietà alla presidente Meloni e alla sorella Arianna, bersagli della vignetta del Fatto Quotidiano: nessuna critica può scadere nell’offesa personale e nel dileggio. Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Solidarietà alla presidente Meloni e alla sorella Arianna, bersagli della vignetta del Fatto Quotidiano: nessuna critica può scadere nell’offesa personale e nel dileggio.