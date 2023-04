Fdi | Picierno | ' vignetta indecente | solidarietà a Meloni e sua sorella'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Esprimo la miaalla Premier Giorgiae a suaArianna per l'pubblicata su 'Il Fatto Quotidiano'. Trovo davvero grave che una donna, che non ricopre incarichi pubblici e che non ha alcuna responsabilità se non quella di chiamarsidi cognome, venga presa di mira con allusioni sessiste, sprezzanti e irrispettose. Non si può rimanere in silenzio di fronte a queste feroci oscenità". Così Pinadel Pd.