Fdi: Paita, 'vignetta indecente e sessista, Travaglio chieda scusa' (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Il giudizio negativo sulle parole del Ministro Lollobrigida non può giustificare in alcun modo la vignetta pubblicata oggi in prima pagina sul Fatto Quotidiano, indecente e sessista”. Lo dice la presidente del Gruppo Azione-Italia Viva Raffaella Paita. “Questa non è satira, è violenza. Tirare in ballo la vita privata, attaccare così una famiglia è inaccettabile. Travaglio dovrebbe chiedere scusa ad Arianna Meloni e a tutte le donne”, aggiunge Paita. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Il giudizio negativo sulle parole del Ministro Lollobrigida non può giustificare in alcun modo lapubblicata oggi in prima pagina sul Fatto Quotidiano,”. Lo dice la presidente del Gruppo Azione-Italia Viva Raffaella. “Questa non è satira, è violenza. Tirare in ballo la vita privata, attaccare così una famiglia è inaccettabile.dovrebbe chiederead Arianna Meloni e a tutte le donne”, aggiunge

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Protezione speciale, maggioranza modifica emendamento. Opposizioni: 'E' il caos': (Adnkronos) - Boccia: 'Lega e Fdi… - WowNotizie : RT @you_trend: #Patuanelli è il quinto capogruppo a subentrare nell'ultimo mese. Ricapitoliamo la situazione: FdI C: Foti S: Malan Lega C… - AlbertoGemmato1 : RT @you_trend: #Patuanelli è il quinto capogruppo a subentrare nell'ultimo mese. Ricapitoliamo la situazione: FdI C: Foti S: Malan Lega C… - lorepregliasco : RT @you_trend: #Patuanelli è il quinto capogruppo a subentrare nell'ultimo mese. Ricapitoliamo la situazione: FdI C: Foti S: Malan Lega C… - FCianfanelli : RT @you_trend: #Patuanelli è il quinto capogruppo a subentrare nell'ultimo mese. Ricapitoliamo la situazione: FdI C: Foti S: Malan Lega C… -