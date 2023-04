Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anna_nan18 : @mara_carfagna E ora torni in FI o Fdi ? - FrancaMassi : @BarneyGumble_IT @laura_ceruti Io non voto nemmeno Calenda, ma lui effettivamente voleva un partito di centro, come… - CedroneBruno : La LEGA ormai è un partito da 5% ! Ha tradito i suoi elettori sparsi in tutta ITALIA promettendo di tutto e poi fat… - CedroneBruno : @gildacana La LEGA ormai è un partito da 5% ! Ha tradito i suoi elettori sparsi in tutta ITALIA promettendo di tutt… - cafifal : @tullio_ferrante @mara_carfagna @CarloCalenda @forza_italia FI moderato,cagnolino di fdi e lega.Fate ridere -

...Zingaretti (Pd) - 129.253 euro Anna Maria Bernini (Forza Italia) - 128.770 euro Nello Musumeci () - 127.392 euro Adolfo Urso () - 121.260 euro Matteo Salvini (Lega) - 115.852 euro Mara...Arrivando alle spalle, Lega, Pd, M5s e Forza Italia. È stato un crescendo di sconfitte. Fino ... Ma chiede che in tv a fare i confronti ci vada soprattutto l'ex ministro Mara, transfuga da ...E l'unica veramente in campo, essendo Maraconsiderata troppo berlusconiana, è Elena ... È la Meloni che piace all'Europabrinda all'equo compenso. Trump no limits su Macron In base a sette ...

FdI: Carfagna, 'dal 'Fatto' viltà e brutalità' Civonline

Se in questa fase fosse impegnato politicamente in maniera attiva Berlusconi non avrebbe affondato il colpo, anzi avrebbe fornito qualche consiglio a Renzi con il quale ha da tanto tempo ...Se in questa fase fosse impegnato politicamente in maniera attiva Berlusconi non avrebbe affondato il colpo, anzi avrebbe fornito qualche consiglio a Renzi con il quale ha da tanto tempo ...