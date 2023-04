**FdI: Calenda, 'vignetta del 'Fatto' fa schifo'** (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 (Adnkronos) - "La 'vignetta' del Fatto fa schifo. Nè più, nè meno. La satira in questo caso non c'entra proprio nulla. Si tratta di volgarità pura e semplice. La mia solidarietà e quella di Azione alla presidente del Consiglio e a sua sorella Arianna". Lo dice Carlo Calenda. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 (Adnkronos) - "La '' delfa. Nè più, nè meno. La satira in questo caso non c'entra proprio nulla. Si tratta di volgarità pura e semplice. La mia solidarietà e quella di Azione alla presidente del Consiglio e a sua sorella Arianna". Lo dice Carlo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilcorriereblog : - Robuscem : @spighissimo la lezione di berlusconi non è servita a calenda. berlusconi aveva unito il centrodestra in un unico p… - orsoladirago : RT @SBidimedia: ?? Sondaggio SWG - 17 Aprile ?? Primo sondaggio con Azione e Italia Viva divisi ??Calenda vale il 4,6%, Renzi il 2,6% ?? PD in… - Sandro0104 : @Libero_official x forza ne parla bene vuol salire sul carro di FdI, dopo aver trombato Letta,il Pd..Calenda un dub… - Massimo_Sani : @AndreaLompio53 @ItaliaViva In passato ho pensato Renzi fosse forse troppo demonizzato. In una settimana lui e Ital… -