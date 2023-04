Fdi: Borghi (Pd), 'vignetta ignobile, solidarietà a Meloni' (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Oggi è stata pubblicata sul Fatto Quotidiano una vignetta ignobile, che non rilancio per il suo razzismo e lo squallore che rappresenta. Sono, resto e sarò un avversario politico di Giorgia Meloni. Ma di fronte a questi livelli, non ho alcun timore a manifestarle la solidarietà". Così Enrico Borghi del Pd su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Oggi è stata pubblicata sul Fatto Quotidiano una, che non rilancio per il suo razzismo e lo squallore che rappresenta. Sono, resto e sarò un avversario politico di Giorgia. Ma di fronte a questi livelli, non ho alcun timore a manifestarle la". Così Enricodel Pd su twitter.

