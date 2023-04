FDA | Vaccini Moderna e Pfizer non più autorizzati in Usa

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 aprile 2023) – La notizia viene dagli Stati Uniti, ma non è ancora approdata nei giornali europei. La FDA, Food and Drug Administration, ha pubblicato il 18 aprile 2023 nel suo sito ufficiale la seguente notizia: “The monovalentand-BioNTech COVID-19 vaccines are no longer authorized for use in the United States”. Traduzione: “Imonovalenti contro il covid19 di-BioNTech non sono piùper l’uso negli Stati Uniti”. Serve un commento? No. Serve soltanto un po’ di pazienza, necessaria per aspettare che le autorità sanitarie europee ne prendano atto e, ancora più pazienza per aspettare che i giornaloni e i giornaletti, per tacer dei tiggì, europei e italiani lo facciano sapere ai cittadini. Dopo aver controllato bene la notizia, s’intende. (Ard)