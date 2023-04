Fausto Brizzi e Silvia Salis, la famiglia si allarga: il dolce annuncio (Di giovedì 20 aprile 2023) La famiglia di Fausto Brizzi e Silvia Salis è destinata ad allargarsi, e la coppia non può essere più felice di così. Il regista e l’ex martellista, orgoglio dello sport italiano, aspettano il loro primo bebè. L’annuncio è stato condiviso dalla sportiva sul suo profilo Instagram, attraverso un tenero post e un’Instagram story con il test di gravidanza in primo piano e la scritta “Ti aspettiamo”, con un cuore blu. Dopo il matrimonio celebrato nel 2020, in piena pandemia, è in arrivo un’altra incontenibile fonte di gioia per la coppia, che nel giro di pochi anni ha consolidato il proprio amore. Fausto Brizzi e Silvia Salis presto genitori: l’annuncio su Instagram Per lui è in arrivo il ... Leggi su dilei (Di giovedì 20 aprile 2023) Ladiè destinata adrsi, e la coppia non può essere più felice di così. Il regista e l’ex martellista, orgoglio dello sport italiano, aspettano il loro primo bebè. L’è stato condiviso dalla sportiva sul suo profilo Instagram, attraverso un tenero post e un’Instagram story con il test di gravidanza in primo piano e la scritta “Ti aspettiamo”, con un cuore blu. Dopo il matrimonio celebrato nel 2020, in piena pandemia, è in arrivo un’altra incontenibile fonte di gioia per la coppia, che nel giro di pochi anni ha consolidato il proprio amore.presto genitori: l’su Instagram Per lui è in arrivo il ...

