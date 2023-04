Fast X | Jason Momoa fa esplodere Roma nel nuovo trailer

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 20 aprile 2023) Il 18 maggio arriverà nelle sale italianeX e ilregala molte spettacolari scene d'azione in anteprima, tra esplosioni e scontri.X arriverà nei cinema tra poco meno di un mese e ilregala delle spettacolari sequenze del progetto, svelando ulteriori anticipazioni sui momenti ambientati a. Nel video si assiste infatti al momento in cui viene trovata una bomba che potrebbe distruggere il Vaticano, mentre il villain interpretato da, alla ricerca di vendetta su Dom Toretto, assiste felice alle esplosioni. Nel filmato spazio anche a scontri corpo a corpo, ritorni in scena, sparatorie e, ovviamente, adrenalinici inseguimenti a bordo di macchine e camion, anche in location inaspettate. ...