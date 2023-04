Fantasia, lavoro e fatturato: cartolina da Milano, ecco l'Italia che ce la fa (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Salone del Mobile è il cigno nero, la variabile imprevista, il paradosso salvifico. Quello di una manifestazione troppo clamorosa per essere sottaciuta dal mainstream, che capovolge come un calzino tutta la retorica del mainstream. L'Italia fanalino d'Europa, orfana della sapienza tecnocratica, chiusa nel suo fortino tardosovranista, l'Italia arcigna che danza con lo spettro della povertà abolendo il reddito di cittadinanza, l'Italia che non ce la fa. Non ce la può fare, altrimenti gli editorialisti dei giornaloni perderebbero la faccia, se non il posto di lavoro. E quindi si passano questa profezia da una testata all'altra sperando che si avveri, a mo' di testimone del malaugurio interessato. LA CARTA E LA REALTÀ Poi, arriva il Salone del Mobile. D'improvviso, la realtà di carta diventa carta straccia, e prende ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Salone del Mobile è il cigno nero, la variabile imprevista, il paradosso salvifico. Quello di una manifestazione troppo clamorosa per essere sottaciuta dal mainstream, che capovolge come un calzino tutta la retorica del mainstream. L'fanalino d'Europa, orfana della sapienza tecnocratica, chiusa nel suo fortino tardosovranista, l'arcigna che danza con lo spettro della povertà abolendo il reddito di cittadinanza, l'che non ce la fa. Non ce la può fare, altrimenti gli editorialisti dei giornaloni perderebbero la faccia, se non il posto di. E quindi si passano questa profezia da una testata all'altra sperando che si avveri, a mo' di testimone del malaugurio interessato. LA CARTA E LA REALTÀ Poi, arriva il Salone del Mobile. D'improvviso, la realtà di carta diventa carta straccia, e prende ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EnricaSpo : @BrunoSilves3 @LaBombetta76 @Quirinale Si vabbè nel 2023 quando i fatto superano la fantasia , per usufruire di ser… - fabriziobld : RT @Uniti_nel_dono: Ex pallavolista, 42 anni, don Paolo Zanandreis è parroco in uno spicchio di mare e cielo tra i più gettonati della Ligu… - Uniti_nel_dono : Ex pallavolista, 42 anni, don Paolo Zanandreis è parroco in uno spicchio di mare e cielo tra i più gettonati della… - SailorMeiko : @unaluceinombra Che cara che sei ?? Non potrei essere più d'accordo! Credo che il punto sia trovare un equilibrio tr… - Web_Lavoro : ancora? Ma questa storia che Nikita si sarebbe messa a 90 con un altro finito il programma di chi è la fonte? Oltr… -

Per finta. O forse per davvero ...profetico o molto più semplicemente la dimostrazione del fatto che qualunque scenario di fantasia ... E il tema su prezzo e valore del cibo, e quindi sul valore del lavoro di chi è impiegato nell'... Tennis, la performance in intimo è un sogno che si avvera: strepitosa ... dove condivide quotidianamente il suo lavoro tra esibizioni e set. Agli utenti non è certamente ... Ha deciso di sfoderare tutto il suo fascino con un look che lascia poco spazio alla fantasia. Su ... "Festa del tulipano": presentata l'edizione della kermesse castiglionese ... circa 1 milione di petali, 4 carri allegorici che hanno richiesto ben tre mesi di lavoro per la ... amore e fantasia" e dello scenario tipicamente abruzzese dove da oltre 200 anni si rinnova il rito a ... ...profetico o molto più semplicemente la dimostrazione del fatto che qualunque scenario di... E il tema su prezzo e valore del cibo, e quindi sul valore deldi chi è impiegato nell'...... dove condivide quotidianamente il suotra esibizioni e set. Agli utenti non è certamente ... Ha deciso di sfoderare tutto il suo fascino con un look che lascia poco spazio alla. Su ...... circa 1 milione di petali, 4 carri allegorici che hanno richiesto ben tre mesi diper la ... amore e" e dello scenario tipicamente abruzzese dove da oltre 200 anni si rinnova il rito a ... Salone del Mobile, fantasia lavoro e fatturato: ecco l'Italia che ce la fa Liberoquotidiano.it