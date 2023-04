Fantacalcio | 5 attaccanti da non schierare per il 31° turno di Serie A

(Di giovedì 20 aprile 2023) Manca appena un giorno dall’inizio della 31ª giornata diA. Dunque, eccovi 5da nonper questoPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Altro giro, altra corsa. LaA riscalda i motori in attesa di ripartire con il nuovodi campionato. Giornata diluita su quattro giorni che inizierà Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 11contro11 : #SerieA, giornata 31: 5 attaccanti da non schierare al #Fantacalcio #Atalanta #Empoli #HellsVerona #Monza #Napoli… - 11contro11 : #SerieA, giornata 31: 5 attaccanti da schierare al #Fantacalcio #Bologna #Milan #Sampdoria #Sassuolo #Udinese… - fantapiu3 : #Fantacalcio #SerieA: i tre migliori e peggiori attaccanti della 30ª giornata #fantacalcio #seriea #campionato… - Fantacalcio : Bomber dalle polveri bagnate: le più grandi delusioni al Fantacalcio - ProfidiAndrea : ???????????????????? Dopo l'1-1 contro l'Atalanta, la #Fiorentina raggiunge quota 14 risultati consecutivi (tra campionato… -

: Leao, Giroud, Origi, Rebic..it per AdnkronosI MIGLIORI Hien 7: concentrato per tutta la partita, seguendo sempre glidel Napoli e impedendogli di 'invadere' l'area. E non crolla neanche quando entra Osimhen. Osimhen 6,5 : ricorda a ...DueKO nei giallorossi, emergenza ora per mister Mourinho in campionato Bestseller di Amazon (....it per Adnkronos {} #_intcss0{display: none;}

30ª giornata Serie A: 5 attaccanti da schierare al Fantacalcio Fantacalcio ®

Sesto gol stagionale per Cyriel Dessers. Contro l’Empoli è stato decisivo. Squillo da tre punti e terza rete nel girone di ritorno. Per i fantallenatori e Ballardini una buonissima notizia. L’ex Feyen ...In questo articolo scopriamo i migliori difensori da schierare al fantacalcio nella 31a giornata di Serie A. Ci sono due sorprese addirittura in prima fascia!