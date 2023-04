Famiglie sempre più povere, Istat: “Nel 2022 il 35% ha visto peggiorare la propria situazione”. La quota è salita di 10 punti in quattro anni (Di giovedì 20 aprile 2023) Mentre il governo discute di una fantomatica “sostituzione etnica“ e lancia boutade su maxi detrazioni per le Famiglie con figli, dall’Istat arriva l’avvertimento che oltre una famiglia su tre – il 35,1% – nel 2022 ha dichiarato di aver visto peggiorare la propria situazione economica rispetto all’anno precedente. È un livello mai raggiunto prima, segnala l’istituto di statistica: nel precedente rapporto annuale Bes (benessere equo e sostenibile) la quota era del 30,6%. L’aumento, nei quattro anni a cavallo della pandemia, è stato continuo e importante: nel 2019 solo un nucleo su quattro si percepiva come impoverito. L’indicatore è dunque peggiorato di 10 punti percentuali, come ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Mentre il governo discute di una fantomatica “sostituzione etnica“ e lancia boutade su maxi detrazioni per lecon figli, dall’arriva l’avvertimento che oltre una famiglia su tre – il 35,1% – nelha dichiarato di averlaeconomica rispetto all’anno precedente. È un livello mai raggiunto prima, segnala l’istituto di statistica: nel precedente rapporto annuale Bes (benessere equo e sostenibile) laera del 30,6%. L’aumento, neia cavallo della pandemia, è stato continuo e importante: nel 2019 solo un nucleo susi percepiva come impoverito. L’indicatore è dunque peggiorato di 10percentuali, come ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Banca d’Italia: “Mutui più cari, depositi che si assottigliano e famiglie sempre più indebitate”. Ma per Meloni non… - carolpantanifi : RT @LegaCamera: Alberto Bagnai, Laura Cavandoli, Giulio Centemero, Alberto Gusmeroli: “Ridurre la tassazione per le famiglie con uno o più… - kenakkaman : RT @LegaCamera: Alberto Bagnai, Laura Cavandoli, Giulio Centemero, Alberto Gusmeroli: “Ridurre la tassazione per le famiglie con uno o più… - BNLBNPParibas_ : Le truffe digitali sono sempre più frequenti soprattutto in rete! Per noi la tua sicurezza è una priorità, segui i… - Simone24790703 : RT @Crudeli45198835: Disabilità: Accompagnamento di mia Madre 80enne è una disabile. La spesa pubblica per questa categoria di persone è t… -