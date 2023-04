“Fabio Fazio fuori dalla Rai”: il suo destino dopo lo stop di Carlo Fuortes (Di giovedì 20 aprile 2023) Fabio Fazio fuori dalla Rai? Sembra proprio di sì. dopo le tantissime indiscrezioni che si sono avvicendate nel corso delle settimane, pare che il conduttore di Che tempo che fa sia pronto a lasciare Viale Mazzini per dirigersi verso altri lidi, proprio com’era stato anticipato in occasione delle tumultuose voci che predicevano l’addio di Massimo Giletti a La7. TvBlog riporta ora una serie di dettagli aggiuntivi che lasciano prevedere in una grande rivoluzione per la terza Rete, che perderebbe uno dei suoi conduttori di punta. Fabio Fazio lascia la Rai, il destino di Che tempo che fa Se ne era parlato diffusamente e, adesso che le indiscrezioni tornano a fare capolino, il destino di Fabio Fazio sembra ... Leggi su dilei (Di giovedì 20 aprile 2023)Rai? Sembra proprio di sì.le tantissime indiscrezioni che si sono avvicendate nel corso delle settimane, pare che il conduttore di Che tempo che fa sia pronto a lasciare Viale Mazzini per dirigersi verso altri lidi, proprio com’era stato anticipato in occasione delle tumultuose voci che predicevano l’addio di Massimo Giletti a La7. TvBlog riporta ora una serie di dettagli aggiuntivi che lasciano prevedere in una grande rivoluzione per la terza Rete, che perderebbe uno dei suoi conduttori di punta.lascia la Rai, ildi Che tempo che fa Se ne era parlato diffusamente e, adesso che le indiscrezioni tornano a fare capolino, ildisembra ...

