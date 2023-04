F1 | Jean Alesi su Vasseur | “E’ la persona giusta per questo lavoro”

(Di giovedì 20 aprile 2023) Il Mondiale 2023 F1 non è certamente iniziato nel migliore dei modi per la Ferrari, causa nessuna posizione sul podio conquistata e appena 26 punti raccolti in classifica. Un datoche ha fatto scuotere la testa a molti, mettendo in discussione alcune scelte di natura tecnica, una su tutte quelle di nominare l’ingegnere francese Frédéricin sostituzione di Mattia Binotto. Nelle scorse ore è intervenuto però in difesa del transalpino una vecchia conoscenza del cavallino rampante,, il quale ha professato calma e pazienza, sostenendo che quello diè senza dubbio il profilo migliore su cui poteva puntare la rossa: “Ci vorrà del tempo – ha dettoa Les Fous du Volant, trasmissione di Eurosport – Ma Fredè la scelta ...

anche se arrivasse in Ferrari a causa delle clausole presenti nei contratti non si vedrebbe all'opera la prima Ferrari in Newey prima del 2025

