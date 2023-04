Ex volto di Uomini e Donne sbugiarda Nicole | “Ha mentito davanti a tutti”

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo aver lasciatodi sua spontanea volontà, l’ex corteggiatore Cristian Di Carlo ha spiegato cosa della tronistaSantinelli non lo ha convinto. Durante l’esterna, infatti, la trentenne romana avrebbe detto e fatto cose che poi si è rimangiata in puntata, di fatto mentendo a. Per questo motivo, Cristian si è sentito in giro e non ci ha pensato su due volte prima di lasciare il programma. Peraltro ci aveva visto giusto, dal momento chenon l’ha cercato, segno che non le interessava affatto checché ne diceva.news, Cristian Di Carlo svela cos’è successo davvero conSantinelli A proposito dell’ultima esterna fatta con la tronistaSantinelli, che per mancanza di tempo non è ...