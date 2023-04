Ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata mamma bis: ecco di chi si tratta (Di giovedì 20 aprile 2023) Ieri 19 aprile 2023 un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne di Maria De Filippi è diventata mamma per la seconda volta, dopo aver dato alla luce una femminuccia, Ginevra, a marzo del 2022, il volto noto del programma di Canale 5 ha messo al mondo un maschietto, che è stato chiamato Gianmaria. Ma di chi stiamo parlando? Si tratta di Marianna Acierno, che partecipò a Uomini e Donne nell’edizione del 2017/2018, corteggiando l’allora tronista Paolo Crivellin. Uomini e Donne, Marianna Acerno mamma per la seconda volta: l’annuncio sui social Marianna Acierno aveva già annunciato la sua seconda gravidanza sul suo profilo Instagram a settembre del 2022, scrivendo: “La Famiglia si allarga e Ginevra diventerà una ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 20 aprile 2023) Ieri 19 aprile 2023 un’exdidi Maria De Filippi èper la seconda volta, dopo aver dato alla luce una femminuccia, Ginevra, a marzo del 2022, il volto noto del programma di Canale 5 ha messo al mondo un maschietto, che è stato chiamato Gianmaria. Ma di chi stiamo parlando? Sidi Marianna Acierno, che partecipò anell’edizione del 2017/2018, corteggiando l’allora tronista Paolo Crivellin., Marianna Acernoper la seconda volta: l’annuncio sui social Marianna Acierno aveva già annunciato la sua seconda gravidanza sul suo profilo Instagram a settembre del 2022, scrivendo: “La Famiglia si allarga e Ginevra diventerà una ...

