Ex compagno di Carlo racconta come il re fu bullizzato a scuola

Secondo la testimonianza apparsa sul Daily Telegraph di un ex compagno di classe del monarca, Johnny Stonborough, il giovane Carlo venne sottoposto a un "bullismo spietato" da parte degli altri alunni ...Il futuro re Carlo d'Inghilterra ha trascorso un'infanzia difficile come studente della scuola Gordonstoun in Scozia. Secondo Johnny Stonborough, un suo compagno di classe, Carlo è stato vittima di bu ...