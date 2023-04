Eutanasia per i minori. Salata (Ospedale Bambino Gesù): "Assicurare l'accesso alle cure palliative pediatriche in maniera completa" (Di giovedì 20 aprile 2023) Le informazioni che leggo dai giornali sono difficili da comprendere. Sinceramente sono più preoccupato, in termini di numeri, dal fatto che i dati italiani parlino di 35mila bambini eleggibili alle ... Leggi su agensir (Di giovedì 20 aprile 2023) Le informazioni che leggo dai giornali sono difficili da comprendere. Sinceramente sono più preoccupato, in termini di numeri, dal fatto che i dati italiani parlino di 35mila bambini eleggibili...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Trentino, Fugatti firma il decreto per l'abbattimento dell'orso Mj5. Attesa per la sorte di JJ4, i veterinari: 'No… - TgrRaiTrentino : I veterinari trentini dicono no all'eutanasia per l'orsa JJ4. #orsajj4 - iacopo_melio : “Si sollecitano i colleghi professionisti addetti a vario titolo, e iscritti presso l'Ordine della provincia di Tre… - Birilla2021 : RT @Emilystellaemi2: COMUNICATO STAMPA, DELL'ORDINE DEI VETERINARI, DELLA PROVINCIA DI TRENTO. NO EUTANASIA PER L'ORSA JJ4???? - salvatore_irato : @TittiTummino @LAVonlus @MaurizioFugatti @GPichetto I veterinari dell'ordine della PAT sono contrari all'eutanasia… -