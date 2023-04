Europei di Lotta, Chamizo è argento: “La medaglia del nuovo inizio” (Di giovedì 20 aprile 2023) Ecco la prima medaglia azzurra in questi Campionati Europei di Lotta 2023. Nella seconda giornata di finali, in conclusione dello stile libero, la nazionale italiana ha conquistato una medaglia d’argento con Frank Chamizo ed un quinto posto con Abraham Conyedo. E, nel debutto della femminile, spicca anche Emanuela Liuzzi che domani lotterà per il bronzo. Frank Chamizo ha trovato in finale lo slovacco Taimuraz Salkazanov. La loro ormai è una sfida classica dei 74 kg ed oggi Frank cercava la rivincita sull’anno scorso, quando perse proprio la finalissima agli Europei. Stessa finale del 2022, dunque, e purtroppo stesso risultato: Frank si piazza secondo portando il suo palmares continentale a quota 4 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Ecco le sue parole: “Questa ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 20 aprile 2023) Ecco la primaazzurra in questi Campionatidi2023. Nella seconda giornata di finali, in conclusione dello stile libero, la nazionale italiana ha conquistato unad’con Franked un quinto posto con Abraham Conyedo. E, nel debutto della femminile, spicca anche Emanuela Liuzzi che domani lotterà per il bronzo. Frankha trovato in finale lo slovacco Taimuraz Salkazanov. La loro ormai è una sfida classica dei 74 kg ed oggi Frank cercava la rivincita sull’anno scorso, quando perse proprio la finalissima agli. Stessa finale del 2022, dunque, e purtroppo stesso risultato: Frank si piazza secondo portando il suo palmares continentale a quota 4 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Ecco le sue parole: “Questa ...

