Euroluce illumina il Salone del Mobile di Milano

(Di giovedì 20 aprile 2023) Uno spazio espositivo di oltre 29.000 metri quadri, con 314 espositori di cui il 45% provenienti dall’estero.torna are ildeldie lo fa con un nuovo format e un nuovo layout, curato dallo studio Lombardini22. Quattro padiglioni del complesso Rho Fiera (9-11, 13-15) si sono trasformati in una città di luci. «The City of Light» è infatti il nome di questo progetto culturale plurale, pluridisciplinare e policentrico che si declina in un ampio palinsesto di eventi, mostre, installazioni. Ideato e coordinato dal punto di vista scientifico da Beppe Finessi, «The City of Light» racconta il meglio del settore dell’zione che, solo nell’ultimo anno, ha visto un aumento del fatturato pari al 7,2% (di cui il 77% rappresentato dalle esportazioni). ...

Il mondo dell' illuminazione , che rappresenta una delle vette di eccellenza del design made in Italy, è tornato a esporre in presenza al Salone del Mobile. Milano con, la grande biennale internazionale dedicata al settore, in corso in Fiera Milano a Rho fino a domenica 23 aprile. E in questa edizione 2023 ha conquistato un ruolo centrale, forte di un ...... la promozione del Salone del Mobile, di, della Triennale di Milano. Molti temi che ...una rassegna periodica che quest'anno si concentrera' in tutto il mondo sul tema 'la qualita' che'......Milano Rho dal 18 al 23 aprile - come da tradizione - ma che in realtà darà un'accelerazione al processo di trasformazione ed evoluzione dell'evento espositivo - a partire dalla biennale- ...

Euroluce e FuoriSalone 2023: le novità dell’illuminazione Interni

Lampade che coniugano design e tecnologia, ricercate nelle forme e all’avanguardia nelle soluzioni, un mix di creatività ed efficienza. Gioco e natura ispirano gli ...Dal nuovo layout alle mostre, dai marchi storici a quelli più sperimentali. Che cosa vedere all’interno della manifestazione dedicata al light design ...