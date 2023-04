Eugenia Roccella si racconta: dal borgo di Riesi alle lotte femministe. Con a fianco Pannella e due genitori speciali (Di giovedì 20 aprile 2023) Un libro delicato, riflessivo, sincero. Questi gli aggettivi che vengono in mente dopo avere letto l’ultima pagina delle memorie familiari e politiche di Eugenia Roccella, “Una famiglia radicale” (edizioni Rubbettino). Ma non è l’autrice la vera protagonista. Lo sono i suoi ricordi. Lo sono i genitori, Wanda e Franco. Che lei descrive con commossa attenzione al dettaglio, con rispetto e devozione, facendoci ridere anche delle piccole baruffe domestiche. Non ne nasconde però i difetti, a cominciare dal più grande: l’averla lasciata appena nata a una zia, nel paese di Riesi, provincia di Caltanissetta, un borgo dove le strade erano piene di escrementi di cavalli ma che nelle rimembranze di Eugenia Roccella assume i meravigliosi contorni di un “nido” celestiale e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 aprile 2023) Un libro delicato, riflessivo, sincero. Questi gli aggettivi che vengono in mente dopo avere letto l’ultima pagina delle memorie familiari e politiche di, “Una famiglia radicale” (edizioni Rubbettino). Ma non è l’autrice la vera protagonista. Lo sono i suoi ricordi. Lo sono i, Wanda e Franco. Che lei descrive con commossa attenzione al dettaglio, con rispetto e devozione, facendoci ridere anche delle piccole baruffe domestiche. Non ne nasconde però i difetti, a cominciare dal più grande: l’averla lasciata appena nata a una zia, nel paese di, provincia di Caltanissetta, undove le strade erano piene di escrementi di cavalli ma che nelle rimembranze diassume i meravigliosi contorni di un “nido” celestiale e ...

