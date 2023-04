Esplosione misteriosa nei cieli di Kiev | video

(Di giovedì 20 aprile 2023) Un oggetto luminoso è apparso ieri sera neidi, la capitale dell’Ucraina, facendo scattare il segnale di allerta aerea per il timore di un nuovo attacco russo. Secondo il capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina, Sergiy Popko, il fenomeno sarebbe collegato alla caduta di un satellite della Nasa. Ma un portavoce della Nasa ha smentito questa valutazione. Nelle ore precedenti la segnalazione della caduta di un satellite a, la Nasa aveva messo in guardia sulla possibilità che il suo satellite defunto Rhessi, che ha viaggiato nello spazio per oltre 20 anni registrando oltre 100.000 eventi solari, precipitasse sulla Terra la notte tra mercoledì e giovedì, senza tuttavia poter fornire una localizzazione geografica. L'agenzia spaziale americana aveva sottolineato che la maggior parte del satellite sarebbe ...

Trama dello spettacolo Bomb Voyage Pascariello, stregone per caso, custode di un tesoro raro e maledetto, attende con speranza la vicina pensione, quando unasconvolge i suoi ...Dopo essersi disfatto delle proprie quote in OpenAI senza capitalizzare così l'dell'ultimo periodo, mentre in pubblico aderiva all'appello di fermare ChatGpt, in gran ... LA NUOVA,, ...Per celebrare il profumo e la sua anima audace eè stata inaugurata a Los Angeles The ... La mostra, che sarà aperta fino al 16 aprile , è un'multisensoriale di opere digitali e ...

Tutte le immagini del bagliore su Kiev, smentita l'esplosione del satellite Nasa caduto sulla Terra RaiNews

In un primo momento si pensava che il fenomeno avvistato a Kiev fosse frutto della caduta di un satellite spaziale Nasa sulla Terra. L'agenzia spaziale Usa ha tuttavia respinto questa ipotesi ...Il video mostra la luce provocata da quest’oggetto non identificato. C'è stato chi ha pensato a un meteorite, chi addirittura a un Ufo e chi a un nuovo esplosivo ...