Esploratori anche in pensione

(Di giovedì 20 aprile 2023) L’esistenza di una persona è costellata di piccoli e grandi traguardi. Momenti memorabili che a volte raggiungiamo con impegno e fatica e che a volte ci capitano, inattesi. Oggi più che mai il pensionamento è un vero e proprio obiettivo a cui puntare e che, non c’è dubbio, deve esser celebrato con la necessaria solennità. Per questo sono in molti tra i neopensionati a scegliere di concedersi uno di quei viaggi once in a lifetime a suggello di un traguardo così importante. Gli itinerari della selezione che seguirà, curata da African Explorer e World Explorer, sono dedicati a chi almeno una volta nella vita vuole davvero lasciarsi alle spalle la quotidianità ed è pronto a convertire così una vita da impiegato, operaio, professionista, insegnante, commesso… in una vita da esploratore. E per essere un esploratore, tutto ciò di cui si ha veramente bisogno è solo la curiosità di scoprire ...