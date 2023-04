Espanyol vs Cadice – probabili formazioni e ultime notizie

(Di giovedì 20 aprile 2023) Due squadre che lottano per la loro vita verso il fondo della classifica della Liga si affronteranno venerdì 21 aprile sera, con l’che accoglierà ilallo stadio RCDE. L’si trova attualmente al 19° posto in classifica, con soli 27 punti nelle prime 29 partite, mentre ilsi trova al 16° posto, quattro punti sopra gli avversari, prima dell’importante sfida nella massima serie spagnola. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’si è classificato al 14° posto nella Liga la scorsa stagione, al suo ritorno nella massima serie, ma sta affrontando la possibilità di ...

Il Valencia al momento è in zona retrocessione, terzultimo con l'a 27 punti, 3 in meno dell'Almeria, - 4 dae Getafe, - 5 dal Valladolid. Non perderti le Newsletter di Gazzetta ...La squadra di Ancelotti gioca in serata, alle 21, a. Se il titolo spagnolo è ormai sfumato, ... derby d'alta classifica, e alle 18:30 tocca a Betis ed...FA Cup) - DAZN 18.30 Manchester City - Leicester (Premier League) - SKY SPORT UNO Betis -(... SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251) 21.00- Real Madrid (...

Diretta Espanyol-Cadice: dove vederla in tv e live streaming DAZN

Espanyol e Cadice si sfidano nella 30ª giornata de LaLiga, prevista venerdì 21 aprile alle 21:00 in quel dello Stadio Cornellà-El Prat ...Il Matador non fa gol da dieci gare, gli allenatori cambiano vorticosamente, la proprietà non investe, i tifosi sono inferociti. E una delle big di Spagna rischia una rovinosa retrocessione in Segunda ...