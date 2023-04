Elly Schlein | «Preoccupati per il Pnrr Il termovalorizzatore di Roma una scelta già fatta | voteremo contro l’odg M5S»

(Di giovedì 20 aprile 2023) La segretaria del Pd parla per la prima volta in conferenza stampa al Nazareno. Affronta diversi temi come quello dei migranti e del. «La maternità surrogata? io a favore»

Quanto alle dichiarazioni di, che ha definito le parole di Lollobrigida "disgustose" e "da suprematista bianco", risponde: "L'ultima volta che ho sentito parlare di suprematismo bianco ...'Il mio orientamento rispetto a un terzo mandato resta piuttosto sfavorevole'. Non cambia la sua posizione. Anzi, sancisce ancora una volta il suo 'no' rispetto ad un Vincenzo De Luca ter. E se è vero che la posizione della segretaria del Partito democratico rappresenta una linea da seguire a ...più che apparire come perno del ricostituendo ex campo largo, appare in mezzo al guado. La segretaria del Pd , nel tentativo di impedire la scalata grillina, in realtà sembra inseguire ...

Le due Elly Schlein parallele | Il Caffè di Massimo Gramellini Corriere della Sera

Roma, 19 apr. "La nostra preoccupazione è molto forte per l'attuazione del Pnrr". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein in conferenza stampa. "Questa è… Leggi ...Nel tentativo di impedire la scalata grillina, Schlein in realtà sembra inseguire il gioco al rilancio di Giuseppe Conte ...