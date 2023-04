Elly Schlein non sa che pesci prendere (Di giovedì 20 aprile 2023) A quasi due mesi dalla sua elezione, il segretario del Partito democratico Elly Schlein (non me ne voglia se uso il maschile), decide finalmente di concedersi ai giornalisti, e lo fa nella sede romana dem di largo del Nazareno. Nella sua prima conferenza stampa il neosegretario ha toccato varie tematiche come sanità, immigrazione, Ucraina, Pnrr, reddito di cittadinanza, ma ha anche parlato di alleanze, nell’ottica di costruire un’alternativa a quello che definisce il “governo delle destre”, nei confronti del cui operato non ha certo risparmiato critiche. “Campioni mondiali di scaricabarile”, questa è l’etichetta che la Schlein ha cucito addosso ai componenti dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, accusato senza mezzi termini di voler portare “l’Ungheria in Italia”, riferendosi al decreto Cutro, definito peggio dei decreti sicurezza ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 20 aprile 2023) A quasi due mesi dalla sua elezione, il segretario del Partito democratico(non me ne voglia se uso il maschile), decide finalmente di concedersi ai giornalisti, e lo fa nella sede romana dem di largo del Nazareno. Nella sua prima conferenza stampa il neosegretario ha toccato varie tematiche come sanità, immigrazione, Ucraina, Pnrr, reddito di cittadinanza, ma ha anche parlato di alleanze, nell’ottica di costruire un’alternativa a quello che definisce il “governo delle destre”, nei confronti del cui operato non ha certo risparmiato critiche. “Campioni mondiali di scaricabarile”, questa è l’etichetta che laha cucito addosso ai componenti dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, accusato senza mezzi termini di voler portare “l’Ungheria in Italia”, riferendosi al decreto Cutro, definito peggio dei decreti sicurezza ...

