Eleventy apre il primo negozio in via della Spiga a Milano | “È un sogno che si avvera | ma soprattutto un punto di partenza” E

(Di giovedì 20 aprile 2023) Ci sono il legno di rovere aromatico, i soffici tappeti candidi e il caldo marmo di travertino che formano un tutt’uno con le fibre naturali e avvolgenti dei capi in collezione. E poi, alpiano, quasi nascosto, un terrazzino tutto da scoprire, che affaccia su uno dei rigogliosi giardini segreti di. E’ uno spazio accogliente e armonico quellonuova boutique diche ha aperto al numero sette di via. Un rifugio, una coccola da concedersi quando si ha voglia di provare abiti che sanno d’estate, di passeggiate sulla spiaggia e sentieri ombreggiati. O che, al contrario, scaldano come il fuoco del caminetto quando fuori nevica. Tutto è curato nei minimi dettagli, Marco Baldassarri, manager e co-fondatore di ...

Eleventy ha inaugurato il 13 aprile il suo primo flagship milanese nel cuore del quadrilatero della moda, in Via della Spiga 7, punto di riferimento del lusso nazionale ed internazionale.