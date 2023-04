Elenchi aggiuntivi I fascia GPS, corretto bug di sistema per lingua inglese alla primaria (Di giovedì 20 aprile 2023) I tecnici dei servizi informatici del Ministero dell’istruzione e del merito hanno confermato di aver modificato l’istanza on line per l’inserimento negli Elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS nella parte che riguarda l’insegnamento della lingua inglese alla primaria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 20 aprile 2023) I tecnici dei servizi informatici del Ministero dell’istruzione e del merito hanno confermato di aver modificato l’istanza on line per l’inserimento negliprimaGPS nella parte che riguarda l’insegnamento della. L'articolo .

