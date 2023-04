Elenchi aggiuntivi GPS | requisiti | laurea e 24 CFU è abilitante? Ho un diploma magistrale | cosa posso fare? Come docente di ruolo? Le nostre nuove FAQ

(Di giovedì 20 aprile 2023) La domanda presente su Istanze online, la cui presentazione è possibile fino al 27 aprile ore 14, è rivolta ai docenti che possiedono l'abilitazione e/o la specializzazione in sostegno e che non sono già inseriti nella prima fascia delle Graduatorie di Istituto Personale(GPS), con alcune eccezioni. L'articolo .

Fino al 27 aprile ore 14 ci sarà la possibilità di aggiornare glialle GPS I fascia. L'istanza si presenta mediante portale POLIS istanze online. Le risposte alle vostre domande Altra puntata di Question Time, la rubrica di consulenza curata ...Per inserirsi neglidelle GPS I fascia, è necessario presentare un'istanza tramite il sistema Istanze Online entro il 27 aprile 2023 alle ore 14:00 Durante la puntata di Question Time di giovedì 13 ...I diplomati magistrale, assunti in ruolo con riserva, possono presentare domanda di inclusione neglialle GPS prima fascia con riserva. Vediamo perché e come, ricordando dapprima modalità e tempistica di presentazione delle domande, nonché la 'vicenda' dei diplomati magistrale. ...

Per inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia, è necessario presentare un'istanza tramite il sistema Istanze Online entro il 27 aprile 2023 alle ore 14:00 ...C'è tempo fino al 27 aprile per l'aggiornamento degli elenchi aggiuntivi I fascia GPS. Durante la puntata di Question Time, Chiara Cozzetto, sindacalista di Anief, ha risposto ad un quesito riguardo l ...