Efficace | precisa | nervosa Inter

(Di giovedì 20 aprile 2023) Esattamente vent’anni dopo, anche se con tutt’altre modalità e aspettative, potremo vedere di nuovo un derby di Milano in semifinale di Champions. L’ha raggiunto il Milan dopo aver sfruttato il vantaggio dell’andata a Lisbona, in una partita di ritorno che è stata sostanzialmente sempre sotto controllo, anche se non sono mancati i momenti in cui il Benfica ha dato l’impressione di poter riaprire i giochi. L’ha approcciato la partita con parecchia aggressività nei primi minuti. Il suo pressing alto ha stroncato sul nascere l’impostazione della squadra di Schmidt, che non riusciva a sgusciare con le solite rotazioni centrali, optando così anche per qualche giocata più diretta, ma senza riuscire realmente a risalire il campo in modo. L’aspettava con tre linee strette al centro, le due punte ...