Edoardo Tavassi svela quali oggetti ha “fregato” dalla Casa del GF Vip da tenere come ricordo – VIDEO (Di giovedì 20 aprile 2023) Edoardo Tavassi nelle passate ore ha deciso di dedicare un po’ di tempo alle domande ed alle curiosità dei suoi follower. Per questo motivo ha aperto il consueto box con le domande durante le quali ha anche svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con Micol Incorvaia, parlando ovviamente anche dell’esperienza al GF Vip e dei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 20 aprile 2023)nelle passate ore ha deciso di dedicare un po’ di tempo alle domande ed alle curiosità dei suoi follower. Per questo motivo ha aperto il consueto box con le domande durante leha ancheto alcuni retroscena sul suo rapporto con Micol Incorvaia, parlando ovviamente anche dell’esperienza al GF Vip e dei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : La storia d’amore tra #MicolIncorvaia e #EdoardoTavassi procede a gonfie vele. L’ex Vippone ha raccontato ai fan al… - Selina97332342 : RT @BiasiErika: Oltre ad amare il modo in cui parla di Micol,come la elogia quasi incredulo per aver trovato una donna che lo rende felice,… - gfjeru : RT @BiasiErika: Oltre ad amare il modo in cui parla di Micol,come la elogia quasi incredulo per aver trovato una donna che lo rende felice,… - Silviatrev1 : RT @BiasiErika: Oltre ad amare il modo in cui parla di Micol,come la elogia quasi incredulo per aver trovato una donna che lo rende felice,… - blogtivvu : Edoardo Tavassi svela quali oggetti ha “fregato” dalla Casa del GF Vip da tenere come ricordo – VIDEO #gfvip… -