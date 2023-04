Edoardo Tavassi mostra gli oggetti che ha portato via dalla Casa del Gf Vip 7 (Video) (Di giovedì 20 aprile 2023) Edoardo Tavassi è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi di quest’ultima edizione di Grande Fratello Vip 7. Una volta spente le telecamere, la sua vita è proseguita lontano con colei che è ufficialmente la sua fidanzata: Micol Incorvaia. Per celebrare il loro rientro a Roma, le rispettive sorelle Guendalina Tavassi e Clizia Incorvaia avevano anche organizzato un party in loro onore. Ieri, lo stesso Edoardo si è potuto concedere ai suoi fan, rispondendo a qualche loro curiosità. La prima è stata: “Quando rivedi Micol“, visto che in queste settimane l’ex gieffina è rientrata nella sua Casa a Milano e dunque si sono separati. La risposta del romano è stata la seguente: Quando si sbriga a mettere a posto Casa. Tanto non resiste, dove và. Ma che deve fare a Milano? Vi do tempo 2 ... Leggi su isaechia (Di giovedì 20 aprile 2023)è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi di quest’ultima edizione di Grande Fratello Vip 7. Una volta spente le telecamere, la sua vita è proseguita lontano con colei che è ufficialmente la sua fidanzata: Micol Incorvaia. Per celebrare il loro rientro a Roma, le rispettive sorelle Guendalinae Clizia Incorvaia avevano anche organizzato un party in loro onore. Ieri, lo stessosi è potuto concedere ai suoi fan, rispondendo a qualche loro curiosità. La prima è stata: “Quando rivedi Micol“, visto che in queste settimane l’ex gieffina è rientrata nella suaa Milano e dunque si sono separati. La risposta del romano è stata la seguente: Quando si sbriga a mettere a posto. Tanto non resiste, dove và. Ma che deve fare a Milano? Vi do tempo 2 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : La storia d’amore tra #MicolIncorvaia e #EdoardoTavassi procede a gonfie vele. L’ex Vippone ha raccontato ai fan al… - WiWi_Ne7 : RT @IsaeChia: Edoardo Tavassi mostra gli oggetti che ha portato via dalla Casa del #GfVip 7 (Video) L'ex Vippone ha poi parlato del rappor… - Jothequeen3 : RT @IsaeChia: Edoardo Tavassi mostra gli oggetti che ha portato via dalla Casa del #GfVip 7 (Video) L'ex Vippone ha poi parlato del rappor… - bebegloss : RT @Novella_2000: Edoardo Tavassi rivela quando (e dove) si terrà la reunion tra Incorvassi e Oriele #incorvassi #oriele - serperuta : RT @IsaeChia: Edoardo Tavassi mostra gli oggetti che ha portato via dalla Casa del #GfVip 7 (Video) L'ex Vippone ha poi parlato del rappor… -