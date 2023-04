Editoria | Fieg “Preoccupazione per ritardi Fondo Straordinario”

(Di giovedì 20 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio Generaleha oggi espressoper il ritardo del Decreto di assegnazione delle risorse del “per gli interventi di sostegno all'” per il 2023 – che doveva essere emanato entro il 31 marzo scorso – e per la ripartizione delle risorse. Il presidente della, Andrea Riffeser Monti, ha riferito al Consiglio di avere ricevuto rassicurazioni dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alberto Barachini, sui tempi e sulle modalità dell'emanazione del decreto per il 2023, compatibilmente con la procedura di concertazione prevista.“Gli editori prendono atto che il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha più volte affermato, sin dalla sua nomina sei mesi fa, la necessità di reperire risorse ...

