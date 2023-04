Eclissi totale, un minuto di buio in Australia: le rarissime e incredibili immagini del fenomeno (Di giovedì 20 aprile 2023) L'Eclissi solare totale è un fenomeno molto raro ma in una zona remota dell'Australia, studiosi e astronomi dilettanti hanno potuto godere dell'insolito spettacolo: la Luna ha infatti oscurato il Sole ... Leggi su globalist (Di giovedì 20 aprile 2023) L'solareè unmolto raro ma in una zona remota dell', studiosi e astronomi dilettanti hanno potuto godere dell'insolito spettacolo: la Luna ha infatti oscurato il Sole ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Oltre 20mila persone si sono radunate nella cittadina di Exmouth, uno dei pochi posti al mondo dove si è potuto amm… - solotelco : Eclissi solare totale in Australia, al buio per quasi un minuto - Fenomeno visibile a Exmouth, nella zona nord-occi… - infoitscienza : Eclissi solare totale in Australia, al buio per quasi un minuto - infoitscienza : Eclissi solare totale in Australia, al buio per quasi un minuto - infoitscienza : Australia al buio per quasi un minuto durante un'eclissi solare totale -