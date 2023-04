Eclissi solare ibrida | le magnifiche immagini

(Di giovedì 20 aprile 2023) Sono solo 7 ledi questo tipo osservate nel corso del 21esimo secolo, come quella che ieri è stata vista in Australia e Indonesia. E quale migliore occasione per festeggiare i 50 anni dell'album The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd?

Eclissi solare ibrida, il raro fenomeno incanta 20mila persone in Australia TGCOM

Migliaia di persone a testa in su tra l'Oceano Indiano e il Pacifico Circa 20mila persone hanno assistito a una rara eclissi solare che ha portato in parte della costa nord-occidentale dell’Australia ...Dalle Filippine all'Australia, decine di migliaia di persone sono rimaste incantate dall'eclissi solare ibrida delle scorse ore ...