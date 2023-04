Ecco l’idea del presidente della Lombardia Fontana per migliorare i servizi di Trenord. I pendolari: “Non cambierebbe nulla” (Di giovedì 20 aprile 2023) Come mettere fine ai disservizi, ritardi e cancellazioni di treni che da anni vessano i pendolari lombardi? La nuova idea di Attilio Fontana sta tutta in un piccolo 1%, la quota di Trenord che Fnm, società controllata dalla Regione, dovrebbe acquisire negli auspici del governatore. In modo da salire al 51% e superare Trenitalia, società del gruppo Fs, con cui ora la proprietà è spartita perfettamente a metà, 50% a testa. Ma dai pendolari arriva subito la bocciatura: “Non cambierebbe nulla: la Regione ha già in mano la gestione di Trenord e il problema è che non la sa gestire”, dice il presidente dell’associazione Mi.Mo.Al (Milano-Mortara-Alessandria), Franco Aggio. Fontana ha fatto la sua proposta in un’intervista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Come mettere fine ai dis, ritardi e cancellazioni di treni che da anni vessano ilombardi? La nuova idea di Attiliosta tutta in un piccolo 1%, la quota diche Fnm, società controllata dalla Regione, dovrebbe acquisire negli auspici del governatore. In modo da salire al 51% e superare Trenitalia, società del gruppo Fs, con cui ora la proprietà è spartita perfettamente a metà, 50% a testa. Ma daiarriva subito la bocciatura: “Non: la Regione ha già in mano la gestione die il problema è che non la sa gestire”, dice ildell’associazione Mi.Mo.Al (Milano-Mortara-Alessandria), Franco Aggio.ha fatto la sua proposta in un’intervista ...

