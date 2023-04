Ecco il lancio e l' esplosione di Starship | la nave spaziale di Space X

(Di giovedì 20 aprile 2023) (Agenzia Vista) Usa, 20 aprile 2023il momento in cui viene fatta esploderedellaX destinata ai futuri viaggi verso Marte.è stata fatta esplodere in volo per motivi di sicurezza. Ila Boca Chica, in Texas. / TwitterX Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

andreabettini : Per chi l'avesse perso e per chi lo volesse rivedere, ecco il lancio verso Giove della sonda @ESA_JUICE nel nostro… - pep192 : Ecco il lancio della Starship SN2, missione fallita in parte ma quello che conta è che il razzo ha lasciato il pad - RadioBullets : Il razzo gigante di SpaceX si è poi schiantato nel Golfo del Messico. Ecco le immagini ????

Un botto pazzesco, accolto comunque da un applauso e un tifo da stadio. Starship è finalmente decollata dalla Starbase di Boca Chica, in Texas, per il suo inaugurale. L'astronave di SpaceX costruita per scendere sulla Luna e trasportare un equipaggio fino a Marte, ha mosso il suo primo, piccolo, salto. E pochi minuti dopo si è disintegrata in un'... La Starship di SpaceX è partita con successo da Boca Chica ed è stata fatta esplodere poco dopo per un problema. Alla fine il c'è stata terminata con un'esplosione di successo! La Starship di SpaceX è decollata oggi 20 Aprile 2023 da Boca Chica percorrendo parte della traiettoria prevista e ...

L'astronave costruita da SpaceX per riportare l'umanità sulla Luna e sbarcare su Marte, è deflagrata quattro minuti dopo il liftoff. Uno ...Ecco il momento in cui viene fatta esplodere Starship, nave della SpaceX destinata ai futuri viaggi verso Marte. Starship è stata fatta esplodere in volo per motivi di sicurezza. Il lancio a Boca Chic ...