(Di giovedì 20 aprile 2023) L’è un premio ecologico patrocinato dale dal naturalista britannico David Attenborough, che premia ogni anno cinque idee brillanti per affrontare la crisi climatica e ambientale. Il premio supporta progetti innovativi e li diffonde su scala globale, con l’obiettivo di premiare 50entro il decennio 2020-2030. Nell’ultima edizione i premiati hanno presentato cinquein altrettante categorie: pulizia dell’aria, recupero e protezione della natura, rinascita dell’oceano, vita libera dai rifiuti azione climatica. Tra i vincitori, ci sono iniziative innovative per combattere l’inquinamento domestico, per la coltivazione agricola, per la protezione degli ecosistemi australiani e per creare imballaggi sostenibili ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IOdonna : L'ex premier neozelandese è entrata a far parte del comitato degli 'Earthshot Prize' del principe William. Ma per B… -

William e Jacinda Ardern, l'amicizia tra il principe e l'ex premier neozelandese fa discutere Jacinda Ardern è entrata a far parte del comitato organizzativo deglidel principe William. Ma oltre a essere una figura molto controversa in patria, l'ex premier neozelandese è una repubblicana che, prima di "scegliere" William e Kate, voleva essere ...Inoltre, ha confermato che aderirà al consiglio direttivo di, l'organizzazione benefica fondata dal principe William del Galles per promuovere gli investimenti nella sostenibilità ...Ma in cui ha anche guardato verso il futuro: Ardern si dedicherà all'attivismo contro l'odio e l'estremismo online e ha confermato che aderirà al consiglio direttivo di, l'...

Earthshot Prize, 5 soluzioni concrete per salvare la Terra (premiate dal principe William) QuiFinanza

Sir David Attenborough has been given a new honour from the Queen. The beloved broadcaster, who was knighted in 1985, has been appointed a Knight Grand Cross of the Order of St Michael And St George ...The “greenhouse-in-a-box” is part of a solution designed to help smallholder farmers cope with the vagaries of a changing climate. The design, essentially a low-cost, scaled-down version of a standard ...