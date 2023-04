È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale (Di giovedì 20 aprile 2023) È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 21 aprile, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. A dieci anni dalla tragedia del Rana Plaza costata la vita a 1.132 persone, Ludovica Amici si è recata a Gazipur e Savar, fulcro del polo tessile nel Paese. Qui i salari sono cresciuti poco. La sicurezza nelle fabbriche però è migliorata. Ma le tutele restano insufficienti. E a pagare è l’ambiente. Il reportage di TPI. Paghe da fame. Danni all’ambiente. E i grandi ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 aprile 2023) ÈildelThe. Il magazine, disponibile già da ora nella versionesulla nostra App, e da domani, venerdì 21 aprile, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. A dieci anni dalla tragedia del Rana Plaza costata la vita a 1.132 persone, Ludovica Amici si è recata a Gazipur e Savar, fulcro del polo tessile nel Paese. Qui i salari sono cresciuti poco. La sicurezza nelle fabbriche però è migliorata. Ma le tutele restano insufficienti. E a pagare è l’ambiente. Il reportage di TPI. Paghe da fame. Danni all’ambiente. E i grandi ...

