“E’ un infarto” | Al Bano Carrisi allarma la diretta | Serena Bortone corre ai ripari

(Di giovedì 20 aprile 2023) Almovimenta l’intervista con, in studio è allarme tra gli ospiti che vengono incontro alla. L’aria si fa tesa e uscirne è un’impresa difficile. E’… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Ale l', battuta a 'Oggi è un altro giorno': gelo in studio, cosa ha detto Gianni Morandi: 'Chi si ferma è perduto, il plaid può aspettare. Schlein Cosa dice Massimo Ranieri Il ...... con Gianna Nannini Cosa sarà , con Gino Paoli Sapore di sale , con Al'O Sole Mio e Nel sole . L'ultima apparizione in tv di Dalla prima della sua morte - avvenuta a causa di unil primo ...Cosa c'è scritto svelato dal 'Ruggito del Coniglio' Selvaggia Lucarelli come Fiorello con Amadeus: deride Mariotto durante una diretta Instagram Ale l', battuta a 'Oggi è un altro giorno'...