"E' solo mal di schiena": torna a casa dopo esser stato dal medico e muore poco dopo

SOCIAL. Una donna di 56 anni di Ponteareas, in provincia di Pontevedra, è morta a causa di un tumore ai polmoni che era stato diagnosticato erroneamente come una semplice lombalgia. Ecco cosa è successo. La donna si era rivolta al servizio sanitario nazionale lamentando un mal di schiena, ma le era stata diagnosticata solo una lombalgia. dopo 26 visite, nessun medico ha individuato la malattia.

Leggi anche: Paola Ferrari, il racconto della lotta contro il tumore
Leggi anche: Scopre di avere un tumore, aveva sintomi banalissimi poi la diagnosi choc

Una donna di 56 muore: tumore ai polmoni

La donna di 56 anni si era rivolta al servizio sanitario nazionale con dei dolori alla schiena che persistevano da mesi, ma ogni volta le era ...

