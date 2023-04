É morto a 25 anni Moonbin, cantante del gruppo k-pop sudcoreano Astro (Di giovedì 20 aprile 2023) Il mondo della musica piange la scomparsa di Moonbin, cantante 25enne membro della boyband Astro e del suo sottogruppo Moonbin & Sanha. Il giovane è stato trovato senza vita la sera del 19 aprile 2023 nel suo appartamento nell’esclusivo quartiere Gangnam di Seul. A dare l’annuncio è stata la sua etichetta musicale Fantagio, attraverso un post pubblicato sul profilo Twitter in coreano: “19 aprile, il membro degli Astro ha lasciato inaspettatamente il nostro mondo ed è diventato una stella nel cielo“. Nello stesso messaggio si chiede inoltre di “astenersi da segnalazioni speculative e dannose” per consentire alla famiglia di rendere omaggio al giovane in privato. Non sono note fino a questo momento le cause della morte, che potranno essere chiarite nei prossimi giorni attraverso ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 20 aprile 2023) Il mondo della musica piange la scomparsa di25enne membro della boybande del suo sotto& Sanha. Il giovane è stato trovato senza vita la sera del 19 aprile 2023 nel suo appartamento nell’esclusivo quartiere Gangnam di Seul. A dare l’annuncio è stata la sua etichetta musicale Fantagio, attraverso un post pubblicato sul profilo Twitter in coreano: “19 aprile, il membro degliha lasciato inaspettatamente il nostro mondo ed è diventato una stella nel cielo“. Nello stesso messaggio si chiede inoltre di “astenersi da segnalazioni speculative e dannose” per consentire alla famiglia di rendere omaggio al giovane in privato. Non sono note fino a questo momento le cause della morte, che potranno essere chiarite nei prossimi giorni attraverso ...

